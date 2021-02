Milan-Crotone, non ci sarà uno dei marcatori della gara d'andata

Il Milan riuscì a superare 0-2 il Crotone allo Scida in una gara non semplice, complici l'assenza di Ibra, l'infortunio di Rebic nel corso del match e il rientrante Leao (subentrato solo a sette minuti dal termine). In quella sfida, oltre a Kessie, andò a segno Brahim Diaz, al suo primo gol in maglia rossonera e il suo unico in Serie A (gli altri tre sono arrivati in Europa League). Nella sfida di domenica lo spagnolo non sarà disponibile a causa del problema al flessore della coscia sinistra.