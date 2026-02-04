Milan, da dicembre Rabiot è il centrocampista che ha partecipato a più gol in Serie A

Dopo Bologna-Milan 0-3, Opta riporta queste due statistiche su Adrien Rabiot, autore del terzo gol rossonero al Dall'Ara:

- Dallo scorso dicembre, Adrien Rabiot è il centrocampista che ha partecipato a più gol in Serie A: sette, quattro reti e tre assist per il francese.

- Solo Lautaro Martinez (otto) ha partecipato a più gol in trasferta di Adrien Rabiot in questa Serie A: sette (come Christian Pulisic e Nico Paz), quattro reti e tre assist per il francese.

Questo il tabellino di Bologna-Milan, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A.

BOLOGNA-MILAN 0-3

Marcatori: 20’ Loftus-Cheek, 39’ Nkunku, 48’ Rabiot

LE FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda (dal 78’ Lykogiannīs); Freuler (dal 65’ Moro), Ferguson; Orsolini (dal 54’ Bernardeschi), Odgaard, Rowe (dal 78’ Cambiaghi); Castro (dal 54’ Dallinga). A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Vitík, Pobega, Sohm, Domínguez. All.: Italiano.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dal 67’ Fofana), Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 68’ Tomori), Fofana, Modrić (dal 72’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi (dal 83’ Estupinan); Loftus-Cheek (dal 68’ Ricci), Nkunku (dal 72’ Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Ammoniti: 51’ Ravaglia, 58’ Freuler, 65’ Ferguson.

Recupero: 3’ 1T, 4’ 2T.