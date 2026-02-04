Borghi non ha dubbi: “Messaggio mandato dal Milan, vittoria di mentalità”

Sul suo canale YouTube, così ha commentato la vittoria di Bologna dei rossoneri Stefano Borghi:

“È stato un messaggio quello mandato dal Milan. La vittoria conferma che il Milan può andare a caccia dell’Inter e soprattutto irrobustisce sempre di più la posizione dei rossoneri in quella che sarà una grandiosa battaglia per il quarto posto. Per me è stato un vero e proprio colpaccio perchè è stata una delle vittorie più piene della stagione dei tempi recenti o forse in generale, visto il tipo d’impegno, vista la caratura dell’avversario e visto quello che Allegri ha messo in campo. È stata una vittoria di mentalità perchè il cambiamento più grosso fatto da questa squadra è un cambiamento caratteriale, però quella di Bologna è stata anche una vittoria di gioco”