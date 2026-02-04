Ravezzani non ha dubbi: "Il Milan deve riavere al meglio Pulisic e Leao"
A TMW Radio, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, il quale ha commentato così la vittoria del Milan in casa del Bologna: "Italiano fa un calcio molto aggressivo ed è la vittima sacrificale per uno come Allegri. Era facilmente prevedibile che finisse così. Due le variabili che hanno inciso: c'è una crisi di rigetto al Bologna, poi che il Milan era ridotto veramente male, ha dovuto inventarsi un atacco con Nkunku e Loftus-Cheek. Ma è la dimostrazione del grande lavoro di Allegri. Milan che vince 3-0 ma poteva farne anche sei".
Milan, meglio guardare dietro o davanti?
"lo guarderei dietro, perché ho visto i dati di Calcio e Finanza della situazione economica dei vari club. Ed emerge che il Milan in un anno ha fatto +86 mln. Cosa vuol dire? Che se misuriamo il miglioramento di una squadra sugli investimenti, il Milan è quello che ha disinvestito maggiormente sulla rosa e il fatto che sia secondo è merito di Allegri, delle circostanze a volte, ma la prospettiva del Milan ora è di avere al meglio Leao e Pulisic".
Da chi si deve guardare?
"La Juve è destinata a sopravanzarlo, il Napoli ha il grosso punto interrogativo che è Conte, moltiplicatore di emozioni nel bene e nel male. La storia di Conte finisce sempre male e dopo poche stagioni".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan