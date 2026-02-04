Milan, il Bologna è la vittima preferita in Serie A di Ruben Loftus-Cheek
Come riporta Opta, il Bologna è la squadra contro cui Ruben Loftus-Cheek ha realizzato più gol in Serie A (tre). Ieri sera il centrocampista inglesi ha portato avanti il Milan al Dall'Ara al 20' del primo tempo. Il match è poi terminato 3-0 per il Diavolo (di Christopher Nkunku su rigore e di Adrien Rabiot le altre reti milaniste). Prima di ieri, Loftus-Cheek aveva segnato una doppietta agli emiliani il 27 gennaio 2024 a San Siro (2-2 il risultato finale di quel match).
Dopo il 3-0, Max Allegri ha commentato così a DAZN la vittoria della sua squadra: "Stasera è stata una buona partita, ma secondo me potevamo fare ancora meglio. Si deve lavorare su queste situazioni di gestione palla. Più che gestione, di giocate precise e determinanti. Stasera abbiamo giocato meglio e bene perché Loftus e Nkunku hanno fatto bene davanti. Trovavamo sfogo davanti sia in profondità che sulla palla addosso”.
