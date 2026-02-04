Coppa Italia, Inter in semifinale: il tabellone aggiornato

Vince 2-1 l'Inter con il Torino all'U-Power Stadium e si aggiudica così il pass per le semifinali di Coppa Italia. Una partita sofferta da parte dei nerazzurri che dopo il doppio vantaggio hanno subito il gol del 2-1 e anche quello del 2-2, salvo poi essere annullato per fuorigioco. Questo il tabellone aggiornato, in attesa della sfida di domani di Bergamo tra Atalanta e Juventus

COPPA ITALIA - TABELLONE

Inter

Napoli - Como (Martedì 10 febbraio)

Atalanta - Juventus (stasera, 5 febbraio)

Bologna - Lazio (mercoledi 11 febbraio)