Coppa Italia, Inter-Torino 2-1: nerazzurri in semifinale

Vince soffrendo l'Inter che grazie ai gol di Bonny e Diouf passa il turno eliminando un Torino che ha provato a raggiungere il 2-2 fino all'ultimo senza però trovare la via della rete se non con un gol annullato per fuorigioco. Nerazzurri che dunque conquistano la semifinale della competizione che giocherà contro la vincitrice tra Napoli e Como che si giocherà martedi prossimo. L'andata delle semifinali è fissata per il 4 marzo, 4 giorni prima del derby dell'8 marzo.

TABELLINO

INTER-TORINO 2-1

35' Bonny

47' Diouf

57' Kulenovic