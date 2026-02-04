Coppa Italia, Inter-Torino 2-1: nerazzurri in semifinale
MilanNews.it
Vince soffrendo l'Inter che grazie ai gol di Bonny e Diouf passa il turno eliminando un Torino che ha provato a raggiungere il 2-2 fino all'ultimo senza però trovare la via della rete se non con un gol annullato per fuorigioco. Nerazzurri che dunque conquistano la semifinale della competizione che giocherà contro la vincitrice tra Napoli e Como che si giocherà martedi prossimo. L'andata delle semifinali è fissata per il 4 marzo, 4 giorni prima del derby dell'8 marzo.
TABELLINO
INTER-TORINO 2-1
35' Bonny
47' Diouf
57' Kulenovic
Pubblicità
News
Le “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlanidi Franco Ordine
Le più lette
Primo Piano
Antonio VitielloMercato chiuso: solo Fullkrug non basta. Ora è tutto in mano ad Allegri. La firma più importante
Pietro MazzaraMateta e lo schema Pubill-Boniface: giusto vederci chiaro. Rinnovo Maignan: il racconto di due fattori importanti per la firma
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com