Passerini: "Fullkrug piace molto ad Allegri, ma gli piace per gli ultimi 20 minuti"

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera che segue da vicino le vicende del Milan, ha parlato così a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati" della vittoria del Diavolo a Bologna: "A Bologna ho visto un Milan diverso ad altre volte. E' stato un segnale importante, un segnale di forza. Ha vinto la partita nel primo tempo che di solito regala. Il Milan ha preso subito la partita in mano. Il Milan ha spesso regalato il primo tempo, a Bologna ho visto un Milan diverso, finalmente dominante all'inizio. Ho visto una squadra che non ha aspettato prima di agire, è questo il segnale vero.

La coppia Loftus-Nkunku? Ad Allegri piace molto Loftus-Cheek in quel ruolo dietro alla punta in un modulo che è più un 3-5-1-1 che un 3-5-2. Fullkrug piace molto ad Allegri, ma gli piace per gli ultimi 20 minuti. Nkunku fa quello che fa Leao, cioè parte da sinistra e taglia verso l'interno. E' esattamente quello che fa Leao".