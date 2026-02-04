Mastroianni: "Il gap tra Inter e Milan nelle prestazioni e nel progetto"

Dario Mastroianni, giornalista e telecronista ieri presente al Dall'Ara per commentare la vittoria del Milan sul Bologna per 0-3, è intervenuto nel post-partita di DAZN commentando lo scontro in vetta alla classifica tra Milan e Inter, valutando lo scarto che c'è tra le due formazioni: "Il gap tra l’Inter e il Milan c’è nelle prestazioni e nel progetto: i rossoneri sono ripartiti da zero mentre i nerazzurri sotto alcuni punto di vista è in continuità e sotto questo punto di vista bisogna citare lo staff che ha a disposizione Chivu. Il Milan è partito quest’anno, con giocatori nuovi e con più di 20 operazioni tra entrate e uscite in estate, con un undici ideale che neanche oggi sappiamo se Allegri ha in testa, senza coppe: due momenti storici diversi".

Questo il tabellino di Bologna-Milan, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A.

BOLOGNA-MILAN 0-3

Marcatori: 20’ Loftus-Cheek, 39’ Nkunku, 48’ Rabiot

LE FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda (dal 78’ Lykogiannīs); Freuler (dal 65’ Moro), Ferguson; Orsolini (dal 54’ Bernardeschi), Odgaard, Rowe (dal 78’ Cambiaghi); Castro (dal 54’ Dallinga). A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Vitík, Pobega, Sohm, Domínguez. All.: Italiano.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dal 67’ Fofana), Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 68’ Tomori), Fofana, Modrić (dal 72’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi (dal 83’ Estupinan); Loftus-Cheek (dal 68’ Ricci), Nkunku (dal 72’ Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Ammoniti: 51’ Ravaglia, 58’ Freuler, 65’ Ferguson.

Recupero: 3’ 1T, 4’ 2T.