Serie A, solo Lautaro Martinez ha partecipato a più gol in trasferta di Adrien Rabiot

Dopo Bologna-Milan 0-3, Opta riporta queste due statistiche su Adrien Rabiot, autore del terzo gol rossonero al Dall'Ara:

- Dallo scorso dicembre, Adrien Rabiot è il centrocampista che ha partecipato a più gol in Serie A: sette, quattro reti e tre assist per il francese.

- Solo Lautaro Martinez (otto) ha partecipato a più gol in trasferta di Adrien Rabiot in questa Serie A: sette (come Christian Pulisic e Nico Paz), quattro reti e tre assist per il francese.

Intervenuto in conferenza stampa dopo Bologna-Milan 0-3, Massimiliano Allegri ha risposto così ad una domanda sul Rabiot, arrivato durante lo scorso mercato estivo a titolo definitivo dal Marsiglia: "Ogni tanto mi fa un po' arrabbiare, ma è cresciuto molto rispetto a quando ero alla Juve. Su di loro, lui e Modric, i compagni si appoggiano".