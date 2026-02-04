Serie A, solo Lautaro Martinez ha partecipato a più gol in trasferta di Adrien Rabiot
Dopo Bologna-Milan 0-3, Opta riporta queste due statistiche su Adrien Rabiot, autore del terzo gol rossonero al Dall'Ara:
- Dallo scorso dicembre, Adrien Rabiot è il centrocampista che ha partecipato a più gol in Serie A: sette, quattro reti e tre assist per il francese.
- Solo Lautaro Martinez (otto) ha partecipato a più gol in trasferta di Adrien Rabiot in questa Serie A: sette (come Christian Pulisic e Nico Paz), quattro reti e tre assist per il francese.
Intervenuto in conferenza stampa dopo Bologna-Milan 0-3, Massimiliano Allegri ha risposto così ad una domanda sul Rabiot, arrivato durante lo scorso mercato estivo a titolo definitivo dal Marsiglia: "Ogni tanto mi fa un po' arrabbiare, ma è cresciuto molto rispetto a quando ero alla Juve. Su di loro, lui e Modric, i compagni si appoggiano".
