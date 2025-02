Milan, davvero pochi clean sheet con Conceição: tutti i gol subiti con il tecnico portoghese in panchina

Solito approccio, viene da dire purtroppo di questa squadra che tra alti e bassi è diventata fin troppo prevedibile. In serate come quella di Rotterdam contro il Feyenoord, iniziare una partita così, scarichi nei contrasti e impacciati nei rimpalli è già sintomo di gravi difficoltà iniziali. Errore di Maignan a parte (che sicuramente ha indirizzato la partita) il Milan avrebbe dovuto e potuto fare molto di più, soprattutto nel primo tempo. Inoltre, il Milan prende sempre gol, una costante che inizia a diventare pesante, anche perchè è quasi impossibile dover rimontare ogni partita.

Gol subiti con Conceição

Numeri poco positivi per quanto riguarda la difesa rossonera, ma non solo. In Serie A sotto la guida dell'ex tecnico del Porto il Milan ha subito 7 gol. Nella doppia sfida in Supercoppa invece sono stati 3 in 2 partite (2-1 vs Juve e 3-2 vs Inter). Solo una rete finora in Coppa Italia subita contro la Roma e ben 3 gol in 2 partite in Champions ( 2-1 vs Dinamo e 1-0 vs Feyenoord).