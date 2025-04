Milan, difesa da incubo: solo tre clean sheet nel 2025

Il 2025 del Milan sembra segnato da un filo conduttore ben preciso: la difficoltà nel mantenere la porta inviolata. Da inizio anno, i rossoneri hanno subito gol nella stragrande maggioranza delle partite, riuscendo a mantenere il clean sheet solo in tre occasioni: contro il Girona in Champions League e contro Hellas Verona ed Empoli in Serie A. Nonostante i numerosi tentativi di Conceiçao di modificare interpreti, assetto e strategie di gioco, la fragilità difensiva resta un problema irrisolto.

Oltre al danno, la beffa

Un dato ancor più allarmante è la tendenza del Milan a subire reti nei primi quarantacinque minuti, spesso compromettendo la gara fin dalle battute iniziali. Il primo tempo si trasforma così in un ostacolo anziché in un'opportunità, con la squadra costretta a rincorrere il risultato con regolarità preoccupante.

Se il Milan vuole rimanere competitivo su tutti i fronti, trovare una soluzione a questo problema dovrà essere una priorità assoluta per Conceição e il suo staff tecnico.