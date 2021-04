Milan, differenza abissale tra il rendimento in casa e in trasferta

La differenza tra il Milan in casa e fuori è abissale. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che analizza i numeri dei rossoneri in questa stagione: 26 punti in 17 gare casalinghe, 40 in 15 in trasferta, la “forbice” è davvero enorme. Con il solito vizio già evidenziato in altre occasioni: rossoneri più brillanti e spesso in vantaggio nel primo tempo, in affanno e di frequente rimontati nella ripresa.