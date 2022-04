Milan, dimezzata la media gol rispetto al girone d'andata

MilanNews.it

Il problema del gol per il Milan è ormai un fatto risaputo. I fatti sono sostenuti anche dai numeri statistici che, in questo caso non mentono. Secondo quanto riportato oggi dall'inviato di Sky Manuele Baiocchini, infatti, i rossoneri hanno dimezzato la media gol rispetto al girone d'andata. Nelle prime 19 gare infatti, la squadra di Pioli ha segnato 40 gol, circa un 2.1 di media. Nelle 14 partite del girone di ritorno, i gol messi a segno sono stati solo 18: l'1.28 di media. L'assenza più pesante e influente è stata sicuramente quella di Ibra: nella prima parte di stagione ben 7 gol per l'attaccante svedese, nella seconda solo 1 rete.