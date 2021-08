Pietro Pellegri è un nuovo giocatore del Milan. Il giovane attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto dal Monaco, che potrebbe diventare obbligo in caso al verificarsi di determinate condizioni. Sarà prevista per domani alle 13.45 la prima conferenza stampa del nuovo numero 64 rossonero, che avrà un'occasione importante per riscattarsi a Milano dopo le difficoltà in Ligue 1.