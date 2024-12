Milan, domani allenamento al mattino e brindisi natalizio con le famiglie

In vista del Natale, Paulo Fonseca concederà tre giorni di riposo alla sua squadra: niente allenamenti il 23, il 24 e il 25 dicembre, con la ripresa dei lavori a Milanello nella giornata del 26 dicembre per iniziare a preparare la prossima sfida contro la Roma a San Siro (29 dicembre). Come riferisce Sky, per domani, giorno dell'ultimo allenamento che si svolgerà al mattino, il tecnico rossonero ha "convocato" nel Centro sportivo di Carnago anche le famiglie dei giocatori per un brindisi e momento di condivisione insieme. Un gesto, quello dell'allenatore portoghese, che è stato molto apprezzato dallo spogliatoio milanista.

Questo il report dell'allenamento di oggi:

Lavoro defaticante in palestra per gli undici titolari della partita di ieri sera vinta a Verona, in campo gli altri componenti della rosa che hanno iniziato con l'attivazione muscolare eseguita tra gli ostacoli bassi e i coni. La seduta è proseguita con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche sul possesso e sulle finalizzazioni seguite dalla consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione odierna.