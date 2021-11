Milan, domani è previsto il ritorno in Italia di Gazidis dopo i controlli negli USA

Ivan Gazidis è pronto per rientrare in Italia dopo un ciclo di controlli inizio a Milano e concluso a New York: come riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ad rossonero è atteso in Italia nella giornata di domani. Compatibilmente con le indicazioni dei medici, il dirigente milanista si augura di poter essere finalmente di nuovo sugli spalti di San Siro per il match casalingo del prossimo 28 novembre contro il Sassuolo.