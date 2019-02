Milan, domenica la seconda volta all'Olimpico in stagione

Domenica il Milan tornerà all'Olimpico per la seconda volta in questa stagione. La prima, risalente al 25 novembre, ha una sapore agrodolce per i rossoneri, arrivati in assoluta emergenza ma in grado di passare in vantaggio al 78' con Franck Kessie. Il Milan è stato poi raggiunto in pieno recupero con un eurogol di Correa, impattando un match che il Diavolo stava conquistando con grande caparbia.