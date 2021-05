Milan, Donnarumma di nuovo nell'occhio del ciclone. Come quattro anni fa...

Gigio Donnarumma ha il contratto in scadenza con il Milan il prossimo 30 giugno, ma per ora la trattativa per il rinnovo è in stallo. E così, come riporta La Gazzetta dello Sport, il clima intorno a questa vicenda sta diventando sempre più incandescente, proprio com'era già successo quattro anni fa. Il giovane portiere milanista è così di nuovo nell'occhio del ciclone, chissà stavolta come andrà a finire.