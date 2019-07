Milan, Donnarumma resta in bilico ma andrà via solo per almeno 50 mln cash. Si raffreddano le piste PSG e United

Del futuro di Gianluigi Donnarumma ne hanno parlato sia Paolo Maldini lunedì durante la presentazione di Marco Giampaolo a Casa Milan, sia Zvonimir Boban ieri a Milanello durante l'incontro con la stampa nel giorno del raduno in vista della prossima stagione. Entrambi i dirigenti milanisti hanno dichiarato di essere felici di avere in rosa un grande portiere come Gigio e per il momento la situazione è questa.

LA POSIZIONE DEL MILAN - E' chiaro però che quel "per il momento" non toglie del tutto dal mercato Donnarumma, anzi la sua posizione rimane in bilico. Secondo Tuttosport, la posizione della società di via Aldo Rossi è questa: se dovesse arrivare un'offerta in linea con la richiesta del club milanista, cioè almeno 50 milioni di euro cash, allora il futuro di Gigio potrebbe anche essere in un'altra squadra. Se non dovessero invece arrivare proposte che soddisfano il Milan, allora il giocatore resterà in rossonero e a quel punto si inizierà a parlare anche del rinnovo del suo contratto.

DUE CLUB SU GIGIO - In queste settimane, le due società che hanno mostrato un interesse per Gigio sono state il PSG e il Manchester United: i francesi hanno addirittura già fatto un'offerta al Milan di 20 milioni di euro più il cartellino di Areola, ma da via Aldo Rossi è arrivato un secco no. Negli ultimi giorni, però, entrambe le piste sembrano essersi raffreddate in quanto un portiere non è al momento una priorità dei parigini, mentre gli inglesi stanno trattando il rinnovo di De Gea.