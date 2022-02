Milan, dopo 24 anni si torna a giocare contro la Salernitana allo stadio Arechi

Sabato sera alle ora 20.45 il Milan tornerà a giocare allo stadio Arechi di Salerno contro la Salernitana dopo 24 anni dall’ultima volta. I rossoneri infatti non affrontano la granata fuori casa dal 20 settembre 1998 quando quel match terminò 1-2 per l’allora squadra allenata da Alberto Zaccheroni. Sulla panchina dei campani sedeva Delio Rossi. L’arbitro del match fu Salvatore Racalbuto. A fine stagione il Milan vinse lo scudetto rimontando la Lazio nelle ultime giornate mentre la Salernitana arrivò quart’ultima e retrocedette in Serie B.