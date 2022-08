MilanNews.it

Grande successo per il Milan, che ieri ha ottenuto una vittoria molto convincente nell'amichevole giocata al Velodrome contro il Marsiglia. I rossoneri hanno superato i francesi per 2-0 grazie alle reti di Messias e Giroud e nella giornata di oggi, così come domani, non effettueranno allenamenti. La ripresa per il gruppo di Stefano Pioli è prevista per il 3 agosto.