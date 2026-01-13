Milan e altre 7 pensano al recupero, le altre al 21° turno: il programma
MilanNews.it
In attesa dei risultati dei recuperi delle partite che non si sono disputate per via della Supercoppa Italiana, queste sono le partite del prossimo turno di campionato, valevole per la 21esima giornata di Serie A Enlive.
VENERDÌ 16/01
Pisa-Atalanta, ore 20.45
SABATO 17/01
Udinese-Inter, ore 15.00
Napoli-Sassuolo, ore 18.00
Cagliari-Juventus, ore 20.45
DOMENICA 18/01
Parma-Genoa, ore 12.30
Bologna-Fiorentina, ore 15.00
Torino-Roma, ore 18.00
MIlan-Lecce, ore 20.45
LUNEDÌ 19/01
Cremonese-Verona, ore 18.30
Lazio-Como, ore 20.45
Pubblicità
News
Il messaggio di Allegri al gruppo. Peccato non rinforzare questo Milan. Arbitri e calendario: sempre peggiodi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Allegri: "Modric mi ha detto che non gli era mai capitato che uno gli andasse dietro tutta la partita"
2 Criscitiello: "Quello di Milano non è mai rigore. E non deve esserlo mai. A favore di Milan, Inter, Juve, Sassuolo o Pisa"
3 Il messaggio di Allegri al gruppo. Peccato non rinforzare questo Milan. Arbitri e calendario: sempre peggio
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Due pesi due misure, step on foot di Mkhitaryan e Fullkrug: uno è rigore l’altro no. Quando ci sarà uniformità?
Pietro MazzaraFirenze fa scoprire paure e differenze. Cambiare modulo si può. Rinnovo Maignan: ecco cosa manca
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com