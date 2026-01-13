Milan e altre 7 pensano al recupero, le altre al 21° turno: il programma

di Francesco Finulli

In attesa dei risultati dei recuperi delle partite che non si sono disputate per via della Supercoppa Italiana, queste sono le partite del prossimo turno di campionato, valevole per la 21esima giornata di Serie A Enlive

VENERDÌ 16/01
Pisa-Atalanta, ore 20.45

SABATO 17/01
Udinese-Inter, ore 15.00
Napoli-Sassuolo, ore 18.00
Cagliari-Juventus, ore 20.45

DOMENICA 18/01
Parma-Genoa, ore 12.30
Bologna-Fiorentina, ore 15.00
Torino-Roma, ore 18.00
MIlan-Lecce, ore 20.45

LUNEDÌ 19/01
Cremonese-Verona, ore 18.30
Lazio-Como, ore 20.45