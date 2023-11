Milan, è anche una questione di testa: la tenuta mentale dei rossoneri preoccupa

E' sempre importante poter analizzare con mente ferma e lucida le partite il giorno dopo, pensando e trovando spunti dai quali creare un discorso o un punto di vista. Il focus in questo momento può incentrarsi sulla tenuta mentale della squadra di Stefano Pioli, non sufficientemente forte in certi episodi e momenti cruciali della partita. Bisogna anche ammettere, questo senza alcun tipo di problema, che ieri sera i rossoneri nonostante un calcio di rigore sbagliato da Giroud al 6' e uno svantaggio subito, sempre su penalty, pochi minuti più tardi, abbiano saputo reagire bene pareggiando la partita con il primo, super gol di Samuel Chukwueze. Anche nei primi 10 minuti del secondo tempo il Milan era apparso solido e capace di poter creare pericoli ai tedeschi, con però i soliti contropiedi poco sfruttati. E' come se dopo l'infortunio di Thiaw la squadra, stadio compreso, si sia spenta e abbiamo proseguito la garra solo per inerzia, quasi senza coraggio. E' un argomento complicato, ma bisogna ammettere la fragilità psicologica di questo gruppo, totalmente trasformato negativamente dalla squadra solida, cattiva sportivamente e in piena fiducia che aveva dimostrato di essere, ad esempio negli ultimi mesi della stagione 2021\22 coronata poi con lo scudetto vinto. Il Milan, in questo momento ha vinto solo 2 partite in rimonta: Cagliari-Milan 1-3 e Milan-PSG 2-1.

Questi dati devono e possono far riflettere, ma la scossa che necessita il Milan in questo momento dev'essere dettata da uno stimolo interno, da una voglia di orgoglio dimostrata in diversi momenti anche nella passata stagione. Una reazione come la vittoria di nervi e fame a Napoli, l'anno scorso per 4-0 per intenderci. Il Milan dovrà ritrovare punti e continuità, ma prima di tutto sarà necessario lavorare sulla forza di reazione mentale e psicologica di una squadra che, ora soprattutto ha troppo bisogno di leader e certezze.