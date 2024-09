Milan, è aumentato il costo della rosa: +20 milioni rispetto alla scorsa stagione

Si è chiuso da poco il mercato estivo, nel quale il Milan è stato molto attivo sia in quello di entrata che in quello di uscita. Come riporta Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), il costo della rosa rossonera è aumentato di circa 20 milioni di euro rispetto alla scorsa stagione, passando da 155,2 milioni circa a 175,1 milioni di euro (+12,9%).

Per stimare l'impatto a bilancio dei giocatori del Milan, Calcio e Finanza ha considerato gli stipendi lordi (quando pagati dal Milan), la quota ammortamento per ogni singolo calciatore e gli eventuali costi legati ai calciatori arrivati in prestito oneroso.