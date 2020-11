Milan e Inter ai primi due posti della Serie A? Non succedeva dal 22 maggio 2011

Il Milan è saldamente primo in classifica, mentre l'Inter, grazie al successo di sabato contro il Sassuolo, ha raggiunto i neroverdi al secondo posto: se si escludono le prime due giornate di campionato in cui le squadre sono molto vicine tra loro, non succedeva dal 22 maggio 2011 che le due squadre milanesi occupassero la prima e la seconda posizione in Serie A. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.