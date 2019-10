Milan e la sosta: statistiche e andamento

Dopo il doppio successo per la Nazionale guidata da Roberto Mancini, si torna finalmente a disputare un match di Serie A con un bilancio non dei più positivi per la squadra rossonera. Il Milan ha vinto appena una delle ultime 11 sfide di Serie A giocate dopo la sosta della Nazionale italiana (4 pareggi, 6 sconfitte), proprio la più recente, a settembre contro il Verona. Il bilancio dei match di Serie A tra Milan e Lecce dopo gli impegni della Nazionale è in parità: una vittoria per i salentini nel 1997 e una dei meneghini nel 2009.