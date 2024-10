Milan e Udinese condividono un curioso record: questa la statistica

Dopo la seconda sosta per gli impegni delle Nazionali, il Milan di Fonseca torna finalmente in campo questa sera alle 18.00 contro l'Udinese. Per i rossoneri, quello di quest'oggi sarà un test molto importante per archiviare le due sconfitte di fila accadute tra Leverkusen e Fiorentina. Una vittoria che darebbe una nuova scossa a un ambiente, quello milanista sempre in cerca di continui stimoli e risposte.

Così, nelle ultime due stagioni (dal 2023/24) il Milan ha sbagliato cinque dei 13 rigori calciati tra tutte le competizioni, solo la Fiorentina (sei) ha fatto peggio nel periodo tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei. Inoltre, nessuna squadra ha segnato più gol di testa rispetto a Milan e Udinese in questo campionato: quattro, al pari di Atalanta e Inter.