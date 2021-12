Milan, ecco gli highlights della partita contro l'Udinese

Intervenuto con un post su Twitter, il Milan ha condiviso gli highlights della gara tra Udinese e Milan. La sfida terminata 1-1 ha visto le reti di Beto in apertura della gara e quella di Ibrahimovic allo scadere. Queste le immagini.

Right at the @Ibra_official's acrobatic goal rescues us a point in Udine



Ibra allo scadere

L'acroba🆉ia che vale il pari alla Dacia Arena #SempreMilan #UdineseMilan@skrill pic.twitter.com/FzqNnu4hA5