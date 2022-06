Milan, ecco i 10 calciatori con più minutaggio nella stagione appena conclusa

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La stagione 2021/2022 del Milan si è conclusa con la gloriosa conquista del campionato. Oltre ad aver fatto bene in Serie A, gli uomini di Stefano Pioli hanno battagliato anche in Champions League e in Coppa Italia. Ma quali sono stati i 10 giocatori con più minutaggio in questa annata? Ecco la classifica con i dati ricavati da trasfermarkt:

Theo Hernandez: 3553 minuti

Mike Maignan: 3540 minuti

Fikayo Tomori: 3356 minuti

Rafael Leao: 3201 minuti

Sandro Tonali: 3149 minuti

Franck Kessie: 2900 minuti

Davide Calabria: 2594 minuti

Olivier Giroud: 2520 minuti

Pierre Kalulu: 2516 minuti

Alexis Saelemaekers: 2489 minuti