Dopo l'ottimo esordio in campionato in casa della Roma, vinto con il secco risultato di 3-0, il Milan Femminile di Maurizio Ganz tornerà in campo domani pomeriggio contro l'Orobica Bergamo per la seconda giornata di Serie A: il match è in programma alle 15 e si giocherà allo stadio Brianteo di Monza.