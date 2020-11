Milan Femminile, domenica la sfida contro la Roma

Sei vittorie e una sconfitta, contro la Juve. Questo l'inizio in campionato del Milan di Maurizio Ganz, che domenica alle 14.30 sfiderà la Roma femminile. L'obiettivo delle rossonere è chiaro: guadagnarsi un posto in Champions. La dimostrazione è l'ultimo colpo di mercato, ovvero quello di Vero Boquete. La calciatrice spagnola ha giocato e vinto in tre continenti diversi oltre che la miglior realizzatrice nella storia della nazionale che ha lasciato ad appena 30 anni nel 2017.