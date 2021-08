Milan Femminile, le date di agosto di amichevoli e impegni ufficiali

Fino a mercoledì 4 agosto le rossonere godranno dell'alta quota nel ritiro di Tarvisio, dove le rossonere disputeranno un'amichevole contro l'Olimpia Lubiana, martedì 3 agosto. Test di lusso anche l'8 agosto, a Madrid contro l'Atletico. Il vero appuntamento da segnare in calendario è però quello del 17 agosto, quando la formazione di Mister Ganz affronterà lo Zurigo nel primo turno di qualificazione alla prossima Women Champions League. Il 20 agosto il secondo appuntamento europeo, contro una tra Hoffenheim e Valur: in caso di successo contro lo Zurigo, sarà una sfida valida per il passaggio del turno. Il via della Serie A è fissato per il 29 agosto e nei prossimi giorni verrà svelato il calendario della stagione.

AMICHEVOLI

Milan-Olimpia Lubiana: martedì 3 agosto ore 17.00, Tarvisio

Atletico Madrid-Milan: domenica 8 agosto ore 20.30, Madrid

UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE

Zurigo-Milan: martedì 17 agosto ore 20.00, Stadion Letzigrund di Zurigo (SUI) - Primo turno

Milan-Hoffenheim/Valur: venerdì 20 agosto orario TBD, Stadion Letzigrund di Zurigo (SUI)