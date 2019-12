Milan Femminile, Longo: "Gioia indescrivibile, che non dimenticherò mai"

Miriam Longo, centrocampista del Milan Femminile, ha parlato ai microfoni di acmilan.com a margine del successo per 1-4 sull'Inter negli ottavi di Coppa Italia: "E' indescrivibile: aspettavo questo momento da tanto e volevo rendermi effettivamente utile per la squadra. E' stato un momento bellissimo, che non dimenticherò mai. Gol? Ci si prova in tutti i modi sempre, l'importante è farsi trovare pronti. Questa volta finalmente il gol è venuto e anche subito. Quell'abbraccio valeva più di mille parole. Siamo ovviamente contente, però dobbiamo tenere la testa concentrata su quello che dobbiamo fare. Conclusione del 2019? C'è ancora una partita (contro l'Hellas Verona in campionato), andiamo lì, giochiamo e poi si vedrà".