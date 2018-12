Milan Femminile, non solo la Serie A: sfida al Sassuolo in Coppa Italia

Non ci sarà solo la Serie A sul calendario del Milan Femminile. Le rossonere, infatti, saranno impegnate anche in Coppa Italia contro il Sassuolo, il 30 gennaio nel match di andata e il 20 febbraio nel ritorno. Quella contro le emiliane sarà una sfida dal sapore di rivalsa per il Milan, dopo che in campionato la formazione neroverde ha fermato su un pareggio il Milan.