Milan Femminile, sabato rossonere in campo contro il Verona

Dopo poco più di un mese di pausa, sabato ricomincerà la Serie A Femminile. Le ragazze di Maurizio Ganz, dopo aver visto sfumare l’obiettivo Supercoppa Italiana, giocheranno questo sabato, 16 gennaio, alle ore 12.30 contro il Verona Femminile. Sulla carta la partita non è proibitiva dato che il Verona si trova a 10 punti mentre il Milan ne ha 27. Valentina Giacinti e le sue compagne vogliono continuare a restare in scia della Juventus per lottare fino alla fine per la vittoria del campionato.