Milan Femminile, Stokic': "Il mio infortunio è stato più grave del previsto"

Fresca di rinnovo con il Milan Femminile, Sara Stokic' sta recuperando da un serio infortunio alla caviglia che la sta tenendo lontano dai campi per molto tempo. Ai microfoni di Milan TV le parole della rossonera anche sul momento che sta vivendo la squadra di coach Bakker:

Sul rinnovo

"Sono molto orgogliosa di poter continuare la mia storia insieme a un club come il Milan, possiamo realizzare grandi cose insieme, non vedo l'ora di ritornare in campo con la squadra".

L'infortunio alla caviglia

"Sto superando un serio problema alla caviglia, ovviamente all'inizio non è stato facile soprattutto quando mi sono resa conto della gravità dell'infortunio. Ho provato a concentrarmi solo sul futuro e sul lavoro da fare per tornare a posto, e per il momento sta andando tutto bene, mentalmente sono forte e pronta".