Milan Femminile, tra una settimana l'esordio in WCL contro lo Zurigo

Tra una settimana esatta il Milan Femminile esordirà nella Women's Champions League contro lo Zurigo in quello che viene chiamato come "percorso piazzate": appuntamento per martedì 17 agosto alle 20. La vincente dello scontro fra Milan e Zurigo affronterà quella della sfida fra l'Hoffenheim, la squadra più forte del lotto, e Valur. Mentre le due sconfitte si sfideranno per il terzo posto.

Questi tutti gli accoppiamenti:

Gruppo 1

Hoffenheim (Ger)-Valur(ISL)

Zurigo (SVI)-Milan (ITA)

Gruppo 2

Brondby (DAN)-Kistiandtands (SVE)

Bordeaux (FRA)-Slovacko (Rep. Ceca)

Gruppo 3

Levante (SPA)-Celtic (SCO)

Minsk (BLR)-Rosenborg Kvinner (Nor)

Gruppo 4

Arsenal (ING)-Okzhetpes (KAZ)

PSV Eindhoven (OLA)-Lokomotiv Mosca (RUS)