Tra le giocatrici protagoniste del Milan femminile senza dubbio non si ouò non citare Valentina Bergamaschi. La laterale rossonera, protagonista con la formazione di Ganz e con la nazionale italiana, è vicina a raggiungere un traguardo importante: in caso di presenza con la Roma questo weekend, infatti, Bergamaschi raggiungerà 60 presenze in rossonero.