Milan, finalmente buone notizie! E Pioli contro il Verona può anche scegliere

Dopo 24 ore difficilissime per il mondo Milan, culminate con la comunicazione dei tempi di recupero di Maignan e la positività al coronavirus di Theo Hernandez, nella giornata di ieri il morale dei rossoneri si è rialzato perché, finalmente, si è tornati a parlare di campo. E in campo con il gruppo - prima notizia importantissima - è tornato ad allenarsi anche Zlatan Ibrahimovic: lo svedese è vicino al rientro e può sperare nella convocazione per il match di sabato.

Due maglie per tre attaccanti

Ciò che è certo, comunque, è che Ibra non sarà titolare contro il Verona: le maglie in avanti se le giocheranno altri. In particolare, Pioli ha tre carte da mischiare per due posti: Rafael Leao è il più in forma, ma è tornato solo ieri dal ritiro con il Portogallo, al contrario di Rebic e Giroud, rimasti a lavorare a Milanello con la squadra per tutta la settimana. Non è da escludere, dunque, l'ipotesi Giroud titolare con Rebic esterno a sinistra, mentre l'altra opzione è la solita delle ultime settimane: Leao largo e Rebic 9 atipico.

Altri due ballottaggi

Oltre a questo dubbio in attacco, Pioli deve risolvere altri due ballottaggi. Uno riguarda il terzino sinistro, con la sfida fifty-fifty tra Ballo-Touré (tornato ieri dal Senegal) e Calabria (recuperato dopo il risentimento muscolare accusato in Nazionale): il sostituto di Theo sarebbe l'ex Monaco, ma il 2 rossonero potrebbe essere rispolverato nel ruolo opposto al suo naturale in vista della sfida di martedì contro il Porto in Champions League. L'altro dubbio, inoltre, riguarda il centrocampo, con Tonali leggermente favorito su Bennacer per affiancare Kessie, squalificato in Champions. Insomma, Pioli può scegliere e Ibra è vicino al rientro: fino a qualche ora fa il cielo era grigio, mentre da ieri a Milanello è tornato un contagiosissimo entusiasmo da calcio vero!