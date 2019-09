Milan-Fiorentina 1-3: ennesimo tracollo, si salva solo Leao

Quattro sconfitte in sei partite: il bilancio è pesantissimo. Il Milan perde ancora, stavolta in modo netto. La Fiorentina si sbarazza dei rossoneri senza particolari affanni. Dopo il vantaggio nel primo tempo di Pulgar (gol su rigore, fallo di Bennacer su Chiesa), la viola chiude i conti nella ripresa con Castrovilli e Ribery, autore di un gol... alla Ribery. In mezzo l'espulsione di Musacchio e il penalty parato da Donnarumma (errore di Chiesa dal dischetto). Da incorniciare la rete di Rafael Leao, l'unico a salvarsi dal naufragio milanista. Il giovane portoghese prende palla, entra in area, salta tre avversari e insacca. Un concentrato di qualità, forza fisica e precisione. Finisce così, con l'ennesimo disastro stagionale. Il pubblico di San Siro è stufo: la contestazione è ufficialmente cominciata.