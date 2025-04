Milan-Fiorentina, Ranieri fa la “spia” sul giallo a Leao: la ricostruzione

Nel corso di Milan-Fiorentina in corso di svolgimento a San Siro, l’arbitro Ayroldi di Molfetta ha ammonito Rafael Leao per proteste al minuto numero 58 dopo che il fischietto pugliese non gli ha concesso un fallo che è apparso piuttosto netto. Una situazione che ha fatto insorgere tutto lo stadio che si sarebbe aspettato il fischio a favore.

Milan-Fiorentina, giallo a Leao: ecco cos’è successo

Al minuto numero 58’, come detto, c’è stato un contatto tra Leao e un giocatore della Fiorentina, con il portoghese che poteva creare una potenziale occasione da gol. Una volta concesso il rinvio dal fondo, l’arbitro Ayroldi è andato a colloquio con lo stesso Rafael Leao, che lamentava il contatto falloso a suo favore. In quel momento, a intromettersi nella discussione tra il numero 10 e il direttore di gara è arrivato Luca Ranieri, capitano della Fiorentina, che ha subito indicato il gesto dell’applauso che Leao aveva rivolto all’arbitro, ma con Ayroldi che sembrava non essersene accorto.

Milan-Fiorentina, giallo a Leao: la decisione

Dopo al segnalazione di Ranieri, Ayroldi ha deciso di ammonire Leao, con il portoghese che è stato così iscritto nel tabellino dei cattivi di Milan-Fiorentina. Per il numero 10 del Milan si tratta della quarta ammonizione in campionato, il che vuol dire che entra in regime di diffida a partire da Udinese-Milan, partita in programma venerdì prossimo in Friuli contro la squadra allenata da Runajc.