Milan, Florenzi e Messias vicini al rientro: verranno monitorati giorno dopo giorno

Alessandro Florenzi e Junior Messias stanno decisamente meglio e si avvicina sempre di più il loro rientro in campo: come spiega stamattina Tuttosport, le loro condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno e in base ai segnali che daranno si capirà se potranno essere convocati per il derby o se invece torneranno ad allenarsi in gruppo durante la sosta per le nazionali.