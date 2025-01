Milan, Fofana è diffidato ma dovrebbe giocare comunque contro il Parma dal 1'

Youssou Fofana è diffidato e al prossimo cartellino giallo in Serie A verrà fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Tra una settimana è in programma a San Siro il derby di Milano, ma nonostante il francese sia rischio squalifica, Sergio Conceiçao sembra intenzionato a schierarlo anche oggi contro il Parma dal primo minuto. A riferirlo è l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina.

DOVE VEDERE MILAN-PARMA

Data: domenica 26 gennaio 2025

Ore: 12:30

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Abisso

ASSISTENTI: Preti-Di Iorio

IV Ufficiale: Perri

VAR: Camplone

AVAR: Marini