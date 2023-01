Milan fuori dalla Coppa Italia dopo un solo match: non succedeva dal 2008

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Era dal 2008/2009 che il Milan non usciva così presto dalla Coppa Italia. Era il 3 dicembre 2008 quando i rossoneri, allenati da Carlo Ancelotti, cedettero a San Siro contro la Lazio per 1-2 con Zarate e Pandev a ribaltare l'illusorio vantaggio rossonero firmato Shevchenko. I biancocelesti per la cronaca vinceranno quell'edizione della competizione.