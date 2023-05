Milan fuori dalle Final Four della Supercoppa Italiana 2023-2024

MilanNews.it

Con la vittoria della Lazio di Maurizio Sarri sulla Cremonese per 3-2 (reti di Hysaj e doppietta di Milinkovic-Savic), il Milan deve dire addio alla possibilità di partecipare alle Final Four della Supercoppa Italiana 2023-2024. Il motivo? Con il successo contro la squadra di Ballardini, la formazione biancoceleste ha blindato il terzo posto in classifica (attualmente è seconda, e parteciperebbe a prescindere, come da regolamento), andando a conquistare dunque l'ultimo posto rimasto a disposizione (vista la vittoria della Coppa Italia dell'Inter).

CHI SONO LE QUALIFICATE ALLA SUPERCOPPA ITALIANA 2023-2024?

- Napoli (vincitrice del campionato)

- Inter (vincitrice della Coppa Italia)

- Lazio (seconda in campionato, ed eventualmente miglior classificata in Serie A escludendo Napoli e Inter)

- Fiorentina (finalista della Coppa Italia)