Milan, Gabbia il migliore per palloni giocati e passaggi riusciti contro il Verona

Grande vittoria per il Milan, che ha superato il Verona al Bentegodi per 1-2 nell'incontro valido per la decima giornata di Serie A. Matteo Gabbia si è distinto particolarmente nella sfida contro gli scaligeri, risultando il primo per palloni giocati in tutta la partita (69) davanti a Kalulu (65) e Theo Hernandez. Il difensore classe '99, inoltre, è stato anche quello che ha effettuato più passaggi con successo (47), piazzandosi prima di Tomori (38) e Kalulu (36). A riferirlo è sito della Serie A.