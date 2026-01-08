Milan-Genoa, orario e diretta TV della sfida di San Siro

Tutte le info su Milan-Genoa di questa sera.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA
Data: giovedì 8 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN
Web: MilanNews.it

MILAN-GENOA, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Bindoni - Moro
IV uomo: Turrini
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
11 Pulisic 10 Rafa Leao

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 9 Fullkrug
Allenatore: Massimiliano Allegri

Indisponibili: Nkunku, Gimenez
Diffidati: Tomori