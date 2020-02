Milan-Genoa rinviata: la comunicazione del club rossonero

Arriva anche la nota del Milan sul rinvio della sfida contro il Genoa, gara che sarà recuperata mercoledì 13 maggio.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"> <a href="https://twitter.com/hashtag/SerieATIM?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SerieATIM</a>: matchday 26 <a href="https://twitter.com/hashtag/MilanGenoa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MilanGenoa</a> has been rescheduled to Wednesday 13 May 2020 <br><br>La sfida contro il Genoa è stata ufficialmente rinviata: la data di recupero è fissata per il giorno mercoledì 13 maggio 2020 <a href="https://t.co/RR3etqBnom">pic.twitter.com/RR3etqBnom</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1233725294550319104?ref_src=twsrc%5Etfw">February 29, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>