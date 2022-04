Milan, giocare contro squadre con un nuovo allenatore è diventato un tabù

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Curiosa statistica, quella emersa sulle colonne del Corriere dello Sport nella giornata di oggi. Il Milan, infatti, non è andato molto bene quest'anno quando ha dovuto giocare contro squadre che avevano appena cambiato guida tecnica. Nel corso di questo campionato in tre occasioni i rossoneri non hanno trovato la vittoria: all'andata contro l'Udinese di Cioffi, che ha sostituito Gotti; contro la Salernitana di Nicola, all'epoca appena arrivato per sostituire Colantuono; lunedì sera contro il Bologna allenato per l'occasione da De Leo.